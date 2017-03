Corte Suprema desestima caso sobre uso de baños de transgéneros

(POLÍTICA PARA MI).- La Corte Suprema anunció este lunes que no debatirá sobre el caso de un niño transgénero y su derecho a utilizar los baños de los hombres.

En una sentencia de una sola oración, el Tribunal Supremo dejó vacante la decisión de una corte de apelación a favor de Gavin Grimm, de 18 años.

La sentencia envió de nuevo el caso de nuevo a la corte inferior, para que examine el caso nuevamente a la luz de una nueva orientación sobre el uso de los baños en las escuelas, emitida por el gobierno de Donald Trump.

La Corte Suprema había acordado en octubre escuchar el caso, y se había previsto que se discutiera este mes.

Pero Trump cambió las reglas de juego tras anular el pasado 21 de febrero una norma para que las escuelas públicas permitieran a los alumnos transgénero usar los baños y vestidores que prefieran según el género con el que se identifiquen.

La medida había sido dispuesta por el expresidente Barack Obama.

BAÑOS DE HOMBRES

El caso en cuestión proviene de una demanda del condado de Gloucester en Virginia, que en agosto apeló el fallo de un tribunal inferior que permitía al estudiante, que nació con el sexo femenino, acudir a los baños masculinos durante su último año en el instituto.

Grimm, que se identifica como hombre, pudo usar los baños masculinos durante algunas semanas en 2014, hasta que padres de otros alumnos se quejaron y la junta escolar adoptó una política que obligaba a usar los aseos que coincidían con su sexo biológico.

“Me siento humillado cada vez que necesito usar el servicio”, escribió Grimm este jueves en el diario Washington Post, donde relató su decisión de denunciar a la junta escolar cuando le negaron usar los baños para hombres.

“(Los transexuales) no somos perversos. No estamos enfermos. No somos raros. No podemos cambiar quiénes somos. Nuestra identidad de género es tan innata como la de los demás. Espero que los jueces de la Corte Suprema puedan verme a mí y al resto de la comunidad transgénero por lo que somos, simplemente personas”, agregó Grimm.