Trump promete construcción del muro “antes de lo previsto”

(POLÍTICA PARA MI).- El presidente Donald Trump aseguró este viernes ante un nutrido grupo de fieles y adorantes conservadores que el muro en la frontera con México será construido “antes de lo previsto”.

“Vamos a construir un muro, no se preocupen, vamos a construir el muro, vamos a estar construyendo el muro, de hecho, se iniciará pronto. Mucho antes de previsto”, dijo Trump, entre los gritos del público que gritaba: “¡Muro, muro, muro!”

Además, el presidente defendió su plan de reforzar la frontera con el argumento de que va a “echar” del país a los “tipos malos y las drogas”.

El discurso de Trump fue el punto culminante de la Conferencia de Acción Política Conservadora, CPAC, que se celebra en un hotel y centro de convenciones en las afueras de Washington, D.C.

El magnate aprovechó la ocasión además para lanzar ataques contra su enemigo preferido de turno: la prensa, y reiteró su acusación de que las “noticias falsas” son “el enemigo del pueblo”.

DECLARACIÓN DE GUERRA

En la parte inicial de su discurso, que parecía ser de campaña, el presidente hizo una franca declaración de guerra a la prensa, como si ya habría encontrado un nuevo blanco que reemplace a su rival electoral Hillary Clinton.

“Son muy inteligentes, son muy astutos, son muy deshonestos”, dijo Trump al deleite de la multitud en el salón de baile principal del Gaylord National Resort y Convention Center, justo al sur de Washington.

“No representan al pueblo, nunca representarán al pueblo”, añadió tras una aparente amenaza a la prensa.

Al subir al escenario, Trump acreditó a la multitud de entusiastas activistas de derecha por su improbable éxito político, al decirles que él pensó por primera en ser candidato a la presidencia después del discurso que pronunció allí hace seis años.

“Me encantó la gente, me encanta la conmoción”, dijo Trump. “Nunca lo olvidaré”.

El ahora mandatario dijo que llegó a la conferencia de CPAC en 2011 con “muy pocas notas y aún menos preparación”.

“Cuando prácticamente no hay notas y no hay preparación y todo el mundo está emocionado, me dije que me gustaba este negocio”, añadió.