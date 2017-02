A pesar de amenazas de Trump, empresas se van a México

(POLÍTICA PARA MI).- A pesar de las amenazas que les ha lanzado Donald Trump, son muchas las empresas estadounidenses que continúan con sus planes de mudar parte sus operaciones a otros países.

Las continuas inversiones en el extranjero de las empresas amenazadas por el presidente subrayan la magnitud de las fuerzas económicas que enfrentan los planes de Trump de crear mayores puestos de trabajo en territorio estadounidense.

Durante una reciente reunión con líderes empresariales y sindicales en la Casa Blanca, Trump insistió en sus planes de reducir los impuestos como incentivo para que la manufactura regrese de nuevo a EE.UU.

“Esencialmente, estoy hablando de ningún impuesto, porque si ustedes permanecen aquí no hay impuesto”, dijo el mandatario. “Algunos dicen que Trump va a gravar, no voy a gravar, no hay impuestos, ninguno”.

El magnate también ha expresado su intención de imponer una tarifa de 35% a las empresas que trasladen sus operaciones en el exterior.

“Sólo quiero decirte que todo lo que tienen que hacer es quedarse, no se vayan, no despidan a su gente en Estados Unidos”.

OÍDOS SORDOS

Sin embargo, un reporte del diario The Wall Street Journal destaca que las amenazas del mandatario han caído en oídos sordos, y como prueba la publicación nombra una serie de empresas manufactureras con planes de trasladar sus fábricas a otros países.

El diario resalta el caso de Rexnord Corp, una fábrica de Indianápolis fustigada por Trump en diciembre pasado por “despidos crueles” de trabajadores y planeando trasladar sus trabajos a México.

Dos meses más tarde, Rexnord sigue planeando cerrar su fábrica de rodamientos industriales, que emplea a unas 350 personas.

Caterpillar, con sede en Peoria, Illinois, avanza con una reestructuración que incluye el traslado de puestos de trabajo de una fábrica de Joliet, Illinois, a Monterrey, México.

Nucor, con sede en Charlotte, Carolina del Norte sigue con su plan junto a la japonesa JFE Steel de construir una nueva planta en México para fabricar acero para fabricantes de automóviles.

El presidente ejecutivo de Nucor, John Ferriola, dijo al Wall Street Journal que esos planes podrían cambiar si las nuevas políticas penalizan a las compañías estadounidenses que invierten en México.