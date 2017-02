Gracias a Pence, Senado confirma a DeVos

(POLÍTICA PARA MI).- El vicepresidente Mike Pence se vio en la obligación de votar este martes en el Senado para lograr la confirmación de Betsy DeVos como secretaria de Educación.

Es la primera vez que un vicepresidente tiene que romper el empate en favor de una nominación al gabinete, según explicó el historiador de la Cámara Alta.

Gracias a Pence, el Senado confirmó a la elegida de Donald Trump para dirigir la política educativa de su gobierno, cuyo voto se encontraba enfrascado en un empate de 50-50.

DeVos es una multimillonaria y donante republicana sin experiencia política, que tiene una marcada preferencia por la enseñanza privada.

Por su fuerte oposición a la educación pública, ha resultado ser la más controversial de todos los nominados de Trump para su gabinete.

OPOSICIÓN REPUBLICANA

Dos republicanos se unieron a los demócratas para votar en su contra. Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska, dijeron temer que el enfoque de DeVos en las escuelas autónomas socaven los planteles públicos en los estados que representan.

Los demócratas se oponen a la secretaria de Educación por su falta de experiencia en escuelas públicas y sus intereses financieros en organizaciones que promueven las llamadas escuelas charter.

Desde el lunes, los legisladores demócratas permanecieron en en el pleno del Senado para celebrar un maratón de discursos de 24 horas en oposición a DeVos.

Con el eslogan “¡Solo uno más!”, la acción de los demócratas fue un último esfuerzo por convencer a senadores republicanos que voten en contra de la nominada de Trump.

"Nuestro país necesita un secretario de Educación que haya demostrado competencia básica cuando se trata de asuntos que enfrentan los niños", dijo la senadora por California Kamala Harris. "Ella no puede o no mantendrá la ley si ella no entiende la ley".

Al igual que el resto de los demócratas. Harris aseguró que DeVos carece de conocimientos básicos sobre el sistema escolar estadounidense, y no debería ser confirmada como secretaria de Educación.