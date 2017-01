Gabinete de Trump se queda sin un latino

11:59 am

(POLÍTICA PARA MI).- Con el nombramiento del gobernador de Georgia, Sonny Perdue como próximo secretario de Agricultura, queda confirmado que el gabinete de Donald Trump no incluirá latinos.

Trump será el primer presidente desde que 1988 que no incluye a al menos un hispano en su gabinete. Ronald Reagan nombró al primer latino en un equipo de gobierno cuando en 1988 designó a Lauro Cavazos como secretario de Educación.

Cavazos permaneció en el puesto durante la presidencia de George H. W. Bush. A partir de entonces, cada presidente ha incluido a al menos un latino entre sus ministros.

Sin embargo, a pesar de que el equipo de gobierno de Trump incluye a afroamericanos y a varias mujeres, una de ellas de origen asiático, no hay un solo hispano.

Se había informado que dos latinos de Texas figuraban en la lista de personas que estaban bajo consideración para ser secretario de Agricultura: el ex congresista Henry Bonilla, un republicano de San Antonio, y Elsa Murano, ex presidenta de la Universidad de Texas A & M, y ex subsecretaria de seguridad alimentaria.

Al ser preguntado sobre la falta de latinos en las primeras filas del gobierno de Trump, el próximo secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que el presidente electo “ha seguido buscando lo mejor y lo más brillante para llenar su gabinete”.

ALARMA

La falta de un latino en el gabinete del presidente electo había causado alarma.

La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Nombrados NALEO, había dicho que sería un “paso atrás alarmante” si Trump pasara por encima de un latino para un puesto de primer nivel en la administración.

“Estamos extremadamente preocupados, esto es antidemocrático”, dijo por su parte, al sitio RawStory, Héctor Sánchez, presidente de la Agenda Nacional de Liderazgo Hispano, un grupo que reúne a 40 organizaciones.

“Trump no sólo ha sido el presidente más anti latino y antiinmigrante en la historia de la nación; al no incluir a los latinos en el gabinete, está mostrando cómo planea gobernar”, agregó.

Muchos han señalado que para un presidente electo que centró su campaña en el el crecimiento económico, tiene poco sentido ignorar a los latinos estadounidenses, que son impulsores del crecimiento económico de EE.UU.